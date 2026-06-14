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Mirra Andreeva : « Après avoir regardé beau­coup de match de Roger Federer, j’ai eu envie d’essayer d’imiter la façon dont il se comporte sur le court »

Par
Thomas S
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 29/05/2026 - Mira Andreeva - Russie

Lauréate de son premier titre du Grand Chelem à seule­ment 19 ans, après son sacre à Roland‐Garros, Mirra Andreeva a tenu à rendre un très bel hommage à sa psychologue.

La joueuse russe, parfois sujette à des grosses frus­tra­tions sur le court, est cette fois parvenue à se contenir à tout garder en elle, comme un certain Roger Federer. 

« J’ai décidé, comme le dit mon psycho­logue, que l’on peut toujours choisir son compor­te­ment sur le court, sa façon de jouer et qui l’on est en tant que personne. J’ai donc décidé d’être une battante. J’ai vu beau­coup de matchs de Roger ici et j’ai eu envie d’essayer d’imiter un peu la façon dont il se comporte sur le court, car j’adore le voir jouer. Cela m’a peut‐être un peu aidé, car je voulais me montrer sous mon meilleur jour sur le court, sans me laisser envahir par la frus­tra­tion ni être mécon­tent de mon jeu. »

Publié le dimanche 14 juin 2026 à 15:55

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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