Lauréate de son premier titre du Grand Chelem à seule­ment 19 ans, après son sacre à Roland‐Garros, Mirra Andreeva a tenu à rendre un très bel hommage à sa psychologue.

La joueuse russe, parfois sujette à des grosses frus­tra­tions sur le court, est cette fois parvenue à se contenir à tout garder en elle, comme un certain Roger Federer.

« J’ai décidé, comme le dit mon psycho­logue, que l’on peut toujours choisir son compor­te­ment sur le court, sa façon de jouer et qui l’on est en tant que personne. J’ai donc décidé d’être une battante. J’ai vu beau­coup de matchs de Roger ici et j’ai eu envie d’essayer d’imiter un peu la façon dont il se comporte sur le court, car j’adore le voir jouer. Cela m’a peut‐être un peu aidé, car je voulais me montrer sous mon meilleur jour sur le court, sans me laisser envahir par la frus­tra­tion ni être mécon­tent de mon jeu. »