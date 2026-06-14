Lauréate de son premier titre du Grand Chelem à seulement 19 ans, après son sacre à Roland‐Garros, Mirra Andreeva a tenu à rendre un très bel hommage à sa psychologue.
La joueuse russe, parfois sujette à des grosses frustrations sur le court, est cette fois parvenue à se contenir à tout garder en elle, comme un certain Roger Federer.
« J’ai décidé, comme le dit mon psychologue, que l’on peut toujours choisir son comportement sur le court, sa façon de jouer et qui l’on est en tant que personne. J’ai donc décidé d’être une battante. J’ai vu beaucoup de matchs de Roger ici et j’ai eu envie d’essayer d’imiter un peu la façon dont il se comporte sur le court, car j’adore le voir jouer. Cela m’a peut‐être un peu aidé, car je voulais me montrer sous mon meilleur jour sur le court, sans me laisser envahir par la frustration ni être mécontent de mon jeu. »
Publié le dimanche 14 juin 2026 à 15:55