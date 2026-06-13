Particulièrement sollicitée depuis son sacre à Roland‐Garros, son tout premier en Grand Chelem à seulement 19 ans, Mirra Andreeva a accordé une belle interview à nos confrères russes de Championat.
Et après avoir expliqué qu’elle ne s’attendait pas à ce que les émotions suscitées suite à sa victoire à Paris s’estompent aussi vite, la nouvelle 6e joueuse mondiale a été interrogée sur les messages de félicitations qu’elle a reçus. Et comme souvent, Roger Federer est aux abonnés absents. Extrait.
Question : Roger a‑t‐il écrit par hasard ?
Mirra Andreeva : Pas encore. Novak – oui, je n’ai pas encore eu de nouvelles de Roger. Je pense qu’il est très occupé par ses propres affaires, rien de grave.
Publié le samedi 13 juin 2026 à 13:30