Particulièrement solli­citée depuis son sacre à Roland‐Garros, son tout premier en Grand Chelem à seule­ment 19 ans, Mirra Andreeva a accordé une belle inter­view à nos confrères russes de Championat.

Et après avoir expliqué qu’elle ne s’at­ten­dait pas à ce que les émotions susci­tées suite à sa victoire à Paris s’es­tompent aussi vite, la nouvelle 6e joueuse mondiale a été inter­rogée sur les messages de féli­ci­ta­tions qu’elle a reçus. Et comme souvent, Roger Federer est aux abonnés absents. Extrait.

Question : Roger a‑t‐il écrit par hasard ?

Mirra Andreeva : Pas encore. Novak – oui, je n’ai pas encore eu de nouvelles de Roger. Je pense qu’il est très occupé par ses propres affaires, rien de grave.