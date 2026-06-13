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Mirra Andreeva sur sa victoire à Roland‐Garros : « Novak Djokovic m’a écrit mais je n’ai toujours pas de nouvelles de Roger Federer »

Par
Thomas S
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Particulièrement solli­citée depuis son sacre à Roland‐Garros, son tout premier en Grand Chelem à seule­ment 19 ans, Mirra Andreeva a accordé une belle inter­view à nos confrères russes de Championat.

Et après avoir expliqué qu’elle ne s’at­ten­dait pas à ce que les émotions susci­tées suite à sa victoire à Paris s’es­tompent aussi vite, la nouvelle 6e joueuse mondiale a été inter­rogée sur les messages de féli­ci­ta­tions qu’elle a reçus. Et comme souvent, Roger Federer est aux abonnés absents. Extrait. 

Question : Roger a‑t‐il écrit par hasard ?
Mirra Andreeva : Pas encore. Novak – oui, je n’ai pas encore eu de nouvelles de Roger. Je pense qu’il est très occupé par ses propres affaires, rien de grave.

Publié le samedi 13 juin 2026 à 13:30

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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