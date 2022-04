Dans une inter­view accordée au Parisien, Gaël Monfils a salué le courage de sa femme, qui traverse forcé­ment une période très diffi­cile en tant qu’Ukrainienne. Particulièrement marquée par la guerre en cours dans son pays, Elina Svitolina avait quand même décidé de jouer à Indian Wells puis à Miami, avant de prendre une pause.

« Je suis en admi­ra­tion devant ma femme. Franchement, c’est grâce à elle que je joue. En toute trans­pa­rence, si elle n’était pas allée à Indian Wells et Miami, je n’y serais pas allé non plus. Je n’arrive même pas à comprendre comment elle a pu jouer. C’est excep­tionnel de trouver autant d’énergie, de volonté dans des moments comme ça. Chapeau ! Je lui dis à chaque fois que je prends exemple sur elle. Elle a des capa­cités excep­tion­nelles dans la vie », a insisté le Français, parti­cu­liè­re­ment fier de celle qui lui a dit « oui » en juillet dernier.