Alors que l’an­nonce de la retraite anti­cipée de Gaël Monfils avait surpris tout le monde, en sachant qu’il devait jouer les derniers tour­nois de sa carrière à Lyon et Paris, Elina Svitolina avait mis fin au mystère en annon­çant son divorce avec le Français.

Le Parisien a décidé de briser le silence vendredi avec un long message posté sur Instagram, dans lequel il défend la mère de sa fille, à qui il était marié depuis juillet 2021. Il a fait passer un message clair aux personnes qui commentent la nouvelle sans connaître tous les tenants et les aboutissants.

« Elina et moi ne formons peut‐être plus un couple, mais nous formons toujours une famille. Même si j’ai le cœur brisé, je lui serai éter­nel­le­ment recon­nais­sant pour son soutien et son amour au fil des années. Lorsque j’étais sur le point d’abandonner le tennis, elle m’a donné l’encouragement dont j’avais besoin pour conti­nuer. Et c’est elle qui est à l’origine de certaines des plus grandes victoires de ma vie : notre fille, Skaï, étant la plus grande de toutes.

Bien que je sois profon­dé­ment recon­nais­sant que le public se sente si concerné par mon bonheur, j’ai trouvé boule­ver­sant le manque de déli­ca­tesse et de bien­veillance dont Elina a fait l’objet. Même si certains ne comprennent pas ses raisons, ou ne les partagent pas, n’oubliez pas qu’il se passe bien plus de choses dans une rela­tion, en coulisses, que ce qu’un message peut expliquer.

Elina a ses propres combats à mener, tout comme j’ai les miens. Je respecte ses choix et ses moti­va­tions, et nous conti­nue­rons à nous soutenir et à nous aimer profon­dé­ment, d’autant plus que nous parta­geons un enfant. Alors que nous enta­mons ce nouveau chapitre, je voudrais demander à chacun de se rappeler que nous ne sommes que des êtres humains : non pas Gaël Monfils et Elina Svitolina, mais Gaël et Elina. Imparfaits, mais faisant de notre mieux. »