Alors que l’annonce de la retraite anticipée de Gaël Monfils avait surpris tout le monde, en sachant qu’il devait jouer les derniers tournois de sa carrière à Lyon et Paris, Elina Svitolina avait mis fin au mystère en annonçant son divorce avec le Français.
Le Parisien a décidé de briser le silence vendredi avec un long message posté sur Instagram, dans lequel il défend la mère de sa fille, à qui il était marié depuis juillet 2021. Il a fait passer un message clair aux personnes qui commentent la nouvelle sans connaître tous les tenants et les aboutissants.
« Elina et moi ne formons peut‐être plus un couple, mais nous formons toujours une famille. Même si j’ai le cœur brisé, je lui serai éternellement reconnaissant pour son soutien et son amour au fil des années. Lorsque j’étais sur le point d’abandonner le tennis, elle m’a donné l’encouragement dont j’avais besoin pour continuer. Et c’est elle qui est à l’origine de certaines des plus grandes victoires de ma vie : notre fille, Skaï, étant la plus grande de toutes.
Bien que je sois profondément reconnaissant que le public se sente si concerné par mon bonheur, j’ai trouvé bouleversant le manque de délicatesse et de bienveillance dont Elina a fait l’objet. Même si certains ne comprennent pas ses raisons, ou ne les partagent pas, n’oubliez pas qu’il se passe bien plus de choses dans une relation, en coulisses, que ce qu’un message peut expliquer.
Elina a ses propres combats à mener, tout comme j’ai les miens. Je respecte ses choix et ses motivations, et nous continuerons à nous soutenir et à nous aimer profondément, d’autant plus que nous partageons un enfant. Alors que nous entamons ce nouveau chapitre, je voudrais demander à chacun de se rappeler que nous ne sommes que des êtres humains : non pas Gaël Monfils et Elina Svitolina, mais Gaël et Elina. Imparfaits, mais faisant de notre mieux. »
Publié le samedi 24 octobre 2026 à 08:01