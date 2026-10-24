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Monfils met les choses au clair sur sa sépa­ra­tion avec Svitolina : « Même si certains ne comprennent pas ses raisons, ou ne les partagent pas, n’oubliez pas qu’il se passe bien plus de choses dans une rela­tion, en coulisses, que ce qu’un message peut expliquer »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors que l’an­nonce de la retraite anti­cipée de Gaël Monfils avait surpris tout le monde, en sachant qu’il devait jouer les derniers tour­nois de sa carrière à Lyon et Paris, Elina Svitolina avait mis fin au mystère en annon­çant son divorce avec le Français. 

Le Parisien a décidé de briser le silence vendredi avec un long message posté sur Instagram, dans lequel il défend la mère de sa fille, à qui il était marié depuis juillet 2021. Il a fait passer un message clair aux personnes qui commentent la nouvelle sans connaître tous les tenants et les aboutissants. 

« Elina et moi ne formons peut‐être plus un couple, mais nous formons toujours une famille. Même si j’ai le cœur brisé, je lui serai éter­nel­le­ment recon­nais­sant pour son soutien et son amour au fil des années. Lorsque j’étais sur le point d’abandonner le tennis, elle m’a donné l’encouragement dont j’avais besoin pour conti­nuer. Et c’est elle qui est à l’origine de certaines des plus grandes victoires de ma vie : notre fille, Skaï, étant la plus grande de toutes.

Bien que je sois profon­dé­ment recon­nais­sant que le public se sente si concerné par mon bonheur, j’ai trouvé boule­ver­sant le manque de déli­ca­tesse et de bien­veillance dont Elina a fait l’objet. Même si certains ne comprennent pas ses raisons, ou ne les partagent pas, n’oubliez pas qu’il se passe bien plus de choses dans une rela­tion, en coulisses, que ce qu’un message peut expliquer.

Elina a ses propres combats à mener, tout comme j’ai les miens. Je respecte ses choix et ses moti­va­tions, et nous conti­nue­rons à nous soutenir et à nous aimer profon­dé­ment, d’autant plus que nous parta­geons un enfant. Alors que nous enta­mons ce nouveau chapitre, je voudrais demander à chacun de se rappeler que nous ne sommes que des êtres humains : non pas Gaël Monfils et Elina Svitolina, mais Gaël et Elina. Imparfaits, mais faisant de notre mieux. »

Publié le samedi 24 octobre 2026 à 08:01

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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