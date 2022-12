Après qu’Elina Svitolina (28 ans), devenue maman d’une petite fille en octobre dernier, ait annoncé son inten­tion de revenir sur le circuit, son mari, Gaël Monfils, s’est lui aussi exprimé à ce sujet au cours d’une inter­view accordée à Canal + Sport.

« Ne vous inquiétez pas, elle va reprendre. Et d’ailleurs, quand je vais recom­mencer ma période foncière, je pense qu’elle va recom­mencer à jouer avec moi. On aura des images où elle va recom­mencer à s’en­traîner. Toutes les femmes qui ont été enceintes savent qu’il y a une petite réédu­ca­tion à faire de quelques jours, quelques semaines. Même si on est une grande cham­pionne, il faut faire cette réédu­ca­tion avant de pouvoir reprendre le sport de haut niveau », a souligné le Français.

Le retour du couple Monfils est attendu. Elina n’a plus joué depuis mars et Gaël, blessé au talon, depuis août.