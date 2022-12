Si Patrick Mouratoglou a toujours été favo­rable au coaching sur le court, comme cela a déjà été le cas sur le circuit WTA avec néan­moins une limite d’une fois par set, l’en­traî­neur fran­çais de Simona Halep est allé encore plus loin dans une inter­view accordée à Tennis Majors.

Patrick estime en effet que la meilleure formule serait que l’en­traî­neur soit en perma­nence sur le banc à côté de son joueur ou de sa joueuse, comme c’est par exemple le cas lors des compé­ti­tions par équipe. Une décla­ra­tion qui risque de faire beau­coup parler.

« Le coaching que la WTA a fait pendant quelques années et qui s’est malheu­reu­se­ment terminé était fantas­tique. L’entraîneur était auto­risé à aller sur le banc pendant une minute ou une minute et demie pour pouvoir parler face à face avec son joueur avec une inter­ac­tion qui a était enre­gis­trée et c’était incroyable, on a eu beau­coup de moments vrai­ment inté­res­sants. De plus, cela donnait du mérite aux entraî­neurs car cela permet­tait de voir le travail derrière et ce qu’il avait en tête. Cela donne de la valeur à la figure de l’en­traî­neur et non à celui qui doit se cacher parce qu’il ne veut pas être vu. Pour moi, la meilleure chose serait d’avoir les entraî­neurs sur le banc tout le temps comme en Coupe Davis ou en Billie Jean King Cup. »