Egérie des passionnés, notam­ment grâce à des vidéos de conseils toujours plébis­ci­tées, Patrick Mouratoglou vit très mal son absence sur le circuit. Si sa passion est le tennis, son vrai kiff est d’en­trainer et d’être dans une player box pour conseiller son « poulain ». Or l’écurie reste vide depuis sa sépa­ra­tion avec Naomi Osaka.

Du coup, au lieu de se faire discret, « The Coach » multi­plie les sorties média­tiques à l’emporte-pièce. C’est Jo‐Wilfried Tsonga le premier qui a tiré la sonnette d’alarme, suivi par Rafael Nadal, qui l’a remis à sa place en postant quelques émojis bien choisis.

👀 Patrick Mouratoglou sobre Novak Djokovic…



🗣 ​El único obstá­culo que impide que siga ganando Grand Slams es su moti­va­ción, ya que no parece estar lo sufi­cien­te­mente moti­vado para alcanzar su título número 25… » pic.twitter.com/Ivd4slxbnI — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) February 8, 2026

On ne reviendra même pas sur sa dernière vidéo postée en mode manne­quin lais­sant entre­voir son boxer au dessus de son pantalon car on ne frise pas le ridi­cule, on est carré­ment dans un autre monde, celui d’un narcis­sisme assumé, qui, sur le long terme, va le desservir.

Et c’est bien dommage car à force de vouloir en faire trop, on est comme Icare, on se brûle les ailes avant d’avoir atteint les sommets. Étre un obser­va­teur avisé de son sport préféré est un chose, rentrer dans la tronche de tous les cham­pions, même le plus grand, est un vrai manque de respect alors même que jadis, on les accueillait les bras ouverts pour qu’ils daignent poser leurs mains en mode Hollywood boule­vard à l’en­trée des courts de son académie basée à Sophia Antipolis.

Grandeur et déca­dence aurait dit Honoré, on préfère conclure par dérive et ennui, et même si on lui pardonne, on ne l’ex­cuse pas forcément.