Après Billie Jean King, Novak Djokovic, John Millman, Alexander Zverev, l’ATP, la WTA, c’est au tour de Patrick Mouratoglou de se prononcer contre la déci­sion de Wimbledon et de la LTA de bannir la tota­lité des joueurs russes et biélo­russes de leurs compétition.

« Interdire aux joueurs russes de jouer à Wimbledon est une déci­sion très choquante pour moi. Laissez la poli­tique aux poli­ti­ciens. Bien sûr, il y a une guerre. Tout le monde est contre la guerre, y compris les joueurs de Russie et de Biélorussie. Je comprends la posi­tion des joueurs ukrai­niens parce qu’il y a la guerre dans leur pays, ils ont des amis, de la famille, qui ont été tués ou qui craignent d’être tués demain. Je comprends qu’ils veulent des points très forts de la part des joueurs russes et biélo­russes. Maintenant, si vous êtes à leur place, les Russes et les Biélorusses, ils ont leurs familles qui vivent en Russie et en disant quelque chose comme ça, comme condamner le gouver­ne­ment, ils mettent poten­tiel­le­ment leur propre famille en danger. Donc, je pense que les joueurs russes et les joueurs biélo­russes l’ont déjà assez dit, c’est beau­coup ! Ils disent publi­que­ment qu’ils sont contre la guerre, d’une certaine manière ils disent publi­que­ment qu’ils sont contre les déci­sions du gouver­ne­ment. Ils ne le disent pas litté­ra­le­ment, mais ils le disent. Donc, je pense que c’est le maximum qu’ils peuvent faire sans prendre de risques, trop de risques pour leur propre famille », a déclaré l’en­traî­neur de Simona Halep dans une vidéo diffusée sur Tennis Majors.