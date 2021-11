Entraîneur de Serena Williams depuis 2012 mais aussi mentor de joueurs comme Stefanos Tsitsipas ou Cori Gauff, pur ne citer qu’eux, Patrick Mouratoglou a débarqué sur le tard dans le monde du tennis comme qu’il l’ex­plique dans une récente inter­view à Linkedin.

« Le plus grand défi que j’ai dû relever dans le tennis était d’abord, que lorsque j’ai commencé à entraîner, je n’avais jamais entraîné de ma vie et je n’avais jamais donné de leçon de tennis de ma vie, et j’avais genre 30 ans et quelques. C’était un grand défi. Et le deuxième grand défi est que j’ai commencé tout de suite à faire du haut niveau, comme travailler avec des joueurs qui étaient des grands joueurs poten­tiels. Et je n’étais pas un ancien joueur. Je n’étais pas « dans le système ». C’était diffi­cile parce qu’on est beau­coup jugé dans ce monde quand on n’a pas été joueur de tennis profes­sionnel. Mais le fait de ne rien savoir m’a rendu complè­te­ment ouvert. Et en fait, ce qui était une diffi­culté est devenu ma force. Parce que le fait de ne rien savoir était la meilleure façon de commencer une colla­bo­ra­tion parce que je crois que c’est comme ça qu’il faut commencer avec tout le monde… »