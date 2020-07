Dans une interview accordée à nos confrères de Tennis365, Patrick Mouratoglou a tenté de se projeter sur la reprise du circuit et les stratégies que devront établir les joueurs du tour.

Selon lui, vu le calendrier, il est évident que cumuler la tournée américaine et celle en Europe sur terre battue semble difficile : « Le calendrier est fou. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il est clair que certains joueurs seront plus prêts que d’autres. Faire les deux « tournées » me semble impossible, surtout en changeant de continent, en changeant de surface. Ce qui rend la situation encore plus folle, ce sont les restrictions de voyage et la quarantaine. Sauf s’il existe une règle internationale qui dit que si vous êtes un athlète de haut niveau, où que vous soyez, il n’y a pas de quarantaine, je ne vois pas comment cela peut fonctionner. C’est pour cela que le choix devra se faire entre rester en Europe ou aux Etats-Unis. En terme sportif, je pense vraiment que les joueurs qui ont pu jouer une vraie compétition seront plus compétitifs. Ils ont gagné de la confiance, ils seront dans le rythme de la compétition et cela fera une énorme différence. »