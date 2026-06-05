L’Equipe a décidé de fêter les 30 ans de l’académie Mouratoglou en grande pompe avec un bel entretien où Patrick nous raconte son histoire et son histoire au final est plutôt celle d’une entreprise que d’un centre de formation de tennis de haut‐niveau. Evidemment the « coach » qui n’entraine plus personne depuis un certain temps remet une couche sur son idée géniale nommée UTS dont il est presque le seul à croire qu’il s’agit d’une solution pour rendre le tennis plus attractif
« Il y a de la confusion parce que les gens voient des jeunes dans les stades, mais ils peuvent venir à Roland‐Garros parce que c’est chez eux et ne pas suivre du tout le tennis le reste de l’année. C’est un spectacle qui ne répond pas du tout aux critères de ce que les jeunes regardent. C’est même l’opposé : c’est très lent, rempli de temps morts. Demandez aux joueurs pros : regardez‐vous des matches entiers de tennis ? Ils m’ont tous dit : « Jamais, c’est beaucoup trop long, on regarde les highlights. » Je ne serai plus là pour le voir, mais les mecs diront : « Il avait raison ! » Sur ma tombe, on lira : « Putain, il avait raison ce con. » Le monde évolue. Dire que c’était mieux avant, c’est refuser de vivre avec son temps. Les gens sont dans l’émotion et la nostalgie »
Publié le vendredi 5 juin 2026 à 07:35