L’Equipe a décidé de fêter les 30 ans de l’aca­démie Mouratoglou en grande pompe avec un bel entre­tien où Patrick nous raconte son histoire et son histoire au final est plutôt celle d’une entre­prise que d’un centre de forma­tion de tennis de haut‐niveau. Evidemment the « coach » qui n’en­traine plus personne depuis un certain temps remet une couche sur son idée géniale nommée UTS dont il est presque le seul à croire qu’il s’agit d’une solu­tion pour rendre le tennis plus attractif

« Il y a de la confu­sion parce que les gens voient des jeunes dans les stades, mais ils peuvent venir à Roland‐Garros parce que c’est chez eux et ne pas suivre du tout le tennis le reste de l’année. C’est un spec­tacle qui ne répond pas du tout aux critères de ce que les jeunes regardent. C’est même l’op­posé : c’est très lent, rempli de temps morts. Demandez aux joueurs pros : regardez‐vous des matches entiers de tennis ? Ils m’ont tous dit : « Jamais, c’est beau­coup trop long, on regarde les high­lights. » Je ne serai plus là pour le voir, mais les mecs diront : « Il avait raison ! » Sur ma tombe, on lira : « Putain, il avait raison ce con. » Le monde évolue. Dire que c’était mieux avant, c’est refuser de vivre avec son temps. Les gens sont dans l’émo­tion et la nostalgie »