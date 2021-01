Patrick Mouratoglou a rendu un vibrant hommage à l’un des grands entraîneurs de l’histoire du tennis, Bob Brett, décédé ce mardi à l’âge de 67 ans.

« Je commençais tout juste en tant qu’entraîneur et il était ma star, l’un des meilleurs entraîneurs du monde à cette époque. ⁣Il m’a fait confiance, a cru en moi, m’a pris sous ses ailes et m’a enseigné le travail. C’était mon mentor et je ne peux pas assez le remercier.⁣ Sa passion pour le jeu, son charisme naturel et son intelligence étaient un trésor pour les gens qui ont eu la chance d’être autour de lui. ⁣Repose en paix mon cher ami Bob Brett », a posté le coach français.

