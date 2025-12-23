Interrogé sur la nouvelle bataille des sexes entre Nick Kyrgios et Aryna Sabalenka, 52 ans après la première entre Billie Jean King et Bobby Riggs, Patrick Mouratoglou a expliqué que les orga­ni­sa­teurs de l’évè­ne­ment, qui aura lieu le 28 décembre prochain à Dubaï, lui auraient carré­ment piqué l’idée.

Et s’il a préféré en sourire, l’en­traî­neur fran­çais semblait un peu remonté.

« Je ne peux pas dire que je ne suis pas convaincu – la Bataille des Sexes existe depuis 50 ans, nous connais­sons tous l’his­toire – parce que c’est moi qui ai eu l’idée de faire revenir ce match. Je l’ai proposé aux gars et ils m’ont en quelque sorte volé l’idée. Ça passe pour cette fois mais ils n’ont pas intérêt à recom­mencer (sourire). »