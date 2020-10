Personnage devenu incontournable dans le microcosme du tennis, Patrick Mouratoglou a donné une interview à nos confrères de L’Équipe ce mercredi. Le créateur de sa propre académie et entraîneur de Serena Williams s’est notamment exprimé sur la potentielle fusion entre le circuit masculin, l’ATP, et le circuit féminin, la WTA.

« C’est clair que l’économie du tennis féminin est beaucoup plus fragile que celle du tennis masculin, ce n’est pas nouveau, donc le tennis féminin est beaucoup plus touché (ndlr : par la crise économique liée à celle du Covid-19). C’est pour ça que cette unification ATP-WTA est très bien. Je suis certain que ça va avoir lieu. Pas demain, ça va prendre deux ans. C’est une bonne chose car le tennis est un produit. La lisibilité est compliquée avec toutes ces entités et ces décisions différentes. Faire des Masters 1000 avec les hommes et les femmes, c’est super », a déclaré « Le Coach ».