Dans un entretien accordé à El Tiempo, Garbine Muguruza était interrogée sur les circuits ATP et WTA. L’Espagnole, ancienne numéro 1 mondiale et double lauréate en Grand Chelem, estime que la norme est ce que traverse la WTA et non pas l’ATP : « Je pense que c’est normal ce qui se passe sur notre circuit (WTA), c’est-à-dire le fait d’avoir beaucoup de compétitivité. Ce qui n’est pas normal, c’est que trois des meilleurs joueurs de l’histoire coïncident à la même époque sur le circuit masculin. La chose normale est, comme on peut le voir sur le circuit féminin, lorsqu’une joueuse perd, elle descend au classement et lorsqu’elle gagne, elle remonte. »

En revanche, la joueuse ibérique met de côté Serena Williams, lauréate de 23 titres du Grand Chelem : « Serena est un cas à part. Elle est exceptionnelle et c’est très compliqué de faire ce qu’elle réalise. »