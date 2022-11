Invité de l’émis­sion La Roca sur la Sexta, Garbine Muguruza a dénoncé le « machisme » et les inéga­lités hommes‐femmes dans le tennis. Si elle recon­naît que le tennis demeure l’un des sports les plus « justes » dans le domaine, elle pense que les instances pour­raient faire beau­coup plus encore.

« Il y a encore beau­coup de chemin à parcourir. Il y a une diffé­rence dans les prix, les horaires et les stades. Ils nous donnent, souvent, le plus petit stade, donc il y a beau­coup de choses », a lâché la double vain­queur en Grand Chelem.

Le débat est relancé.