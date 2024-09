Officiellement retraitée depuis avril dernier, l’ex‐numéro 1 mondiale Garbine Muguruza a accordé une inter­view à Esquire dans laquelle elle évoque la faci­lité qu’elle a eue à tourner la page.

« Bien sûr que l’adré­na­line va me manquer. Il est très diffi­cile d’égaler ce que l’on ressent dans la vie normale lors d’une finale d’un grand tournoi ou des Jeux olym­piques. Imaginez l’adré­na­line ! Mais d’une certaine manière, je n’ai pas eu peur de dire au revoir, de laisser tomber. Et c’est quelque chose qui, je le vois, est très diffi­cile pour la plupart des athlètes. Il faut aussi savoir quand partir, quand son heure est venue. Je ne peux pas me comparer à Roger ou Rafa, parce qu’ils sont des extra­ter­restres, trop bons, mais ça ne m’a pas fait peur. Je savais que j’al­lais trouver ma voie, j’es­père que je trou­verai quelque chose qui m’ap­por­tera autant que le tennis ou plus, qui sait. »