Les propos de Paula Badosa à Wimbledon sur Rafael Nadal après sa lourde défaite contre Simona Halep en huitièmes de finale ont fait du bruit en Espagne. Surtout qu’elle s’adres­sait direc­te­ment aux jour­na­listes et aux médias ibériques.

Dans des propos accordés à Eurosport, Garbine Muguruza, plus expé­ri­mentée et titrée deux fois en Grand Chelem, n’est pas allée dans le même sens que sa compa­triote au moment d’évo­quer les compa­rai­sons avec Rafa.

« J’ai quelques années d’ex­pé­rience en plus et j’aime cette pres­sion d’une certaine manière. Même si j’ai l’im­pres­sion que les gens ont beau­coup d’at­tentes et que, lors­qu’ils voient que je ne vais pas bien, ils se demandent ce qui s’est passé. C’est à double tran­chant », a expliqué la joueuse de 28 ans.