AccueilATP - WTAMuguruza : "Un homme classé 1000e à l'ATP, voire même non classé,...
ATP - WTA

Muguruza : « Un homme classé 1000e à l’ATP, voire même non classé, peut être bien supé­rieur à une femme du top 10. Aryna Sabalenka a un service très puis­sant, des frappes très puis­santes, mais si les échanges s’éter­nisent, tôt ou tard… »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

2993
Tennis - Australian Open 2023 - h

Interrogée par nos confrères de Clay, Garbine Muguruza, ex‐numéro 1 mondial, a été très claire au sujet des chances d’Aryna Sabalenka face à Nick Kyrgios pour la fameuse bataille des sexes, qui aura lieu le 28 décembre à Dubaï.

« J’ai eu telle­ment de parte­naires d’en­traî­ne­ment, et à chaque fois que je devais jouer un set contre eux, je finis­sais par être extrê­me­ment frus­trée. Comment est‐ce possible que je ne puisse pas gagner un set contre quel­qu’un qui n’est même pas un joueur profes­sionnel, quel­qu’un avec qui je m’en­traîne simple­ment ? La diffé­rence est énorme. Ce n’est pas qu’une ques­tion de puis­sance, physi­que­ment… les muscles, l’en­du­rance néces­saire pour disputer un match… Il y a telle­ment de choses. J’ai deux frères et je ne les ai jamais battus. Un homme classé 1000e à l’ATP, voire même non classé, peut être bien supé­rieur à une femme du Top 10. Aryna a un service très puis­sant, des frappes très puis­santes, mais si les échanges s’éter­nisent, tôt ou tard… »

Publié le dimanche 21 décembre 2025 à 08:50

Article précédent
Cervara, ex‐coach de Medvedev : « Rien ne nous empêche de penser que Carlos Alcaraz pour­rait faire revenir Juan Carlos Ferrero s’il gagne moins »
Article suivant
Swiatek : « Si j’avais servi à 185 kilo­mètres par heure il y a trois ans, je pense que ça aurait tout changé, ça aurait été incroyable »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.