Interrogée par nos confrères de Clay, Garbine Muguruza, ex‐numéro 1 mondial, a été très claire au sujet des chances d’Aryna Sabalenka face à Nick Kyrgios pour la fameuse bataille des sexes, qui aura lieu le 28 décembre à Dubaï.

« J’ai eu telle­ment de parte­naires d’en­traî­ne­ment, et à chaque fois que je devais jouer un set contre eux, je finis­sais par être extrê­me­ment frus­trée. Comment est‐ce possible que je ne puisse pas gagner un set contre quel­qu’un qui n’est même pas un joueur profes­sionnel, quel­qu’un avec qui je m’en­traîne simple­ment ? La diffé­rence est énorme. Ce n’est pas qu’une ques­tion de puis­sance, physi­que­ment… les muscles, l’en­du­rance néces­saire pour disputer un match… Il y a telle­ment de choses. J’ai deux frères et je ne les ai jamais battus. Un homme classé 1000e à l’ATP, voire même non classé, peut être bien supé­rieur à une femme du Top 10. Aryna a un service très puis­sant, des frappes très puis­santes, mais si les échanges s’éter­nisent, tôt ou tard… »