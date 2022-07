Murray : « Avant de travailler avec Amélie Mauresmo, je ne pensais qu’à ma propre carrière »

Présent ce samedi en confé­rence de presse sur l’ATP 500 de Washington où il a d’ailleurs annoncé qu’il allait verser l’in­té­gra­lité de son prize money à l’UNICEF pour aider les enfants ukrai­niens victimes de la guerre, Andy Murray a égale­ment été inter­rogé sur son enga­ge­ment dans la défense de la cause féminine.

Et d’après l’Écossais, c’est après avoir colla­boré avec Amélie Mauresmo (de 2014 à 2016) qu’il a vrai­ment pris conscience de ce sujet impor­tant pour lui.

« Il y a certains thèmes et sujets qui ont été impor­tants pour moi au cours de ma carrière, et je me suis senti person­nel­le­ment dési­reux de défendre les femmes. Cela a vrai­ment débuté lorsque j’ai commencé à travailler avec Amelie Mauresmo. Avant cela, pour être parfai­te­ment honnête, je n’y pensais pas. Je ne pensais qu’à ma propre carrière et je me concen­trais sur elle et sur mon tennis. Quand j’ai commencé à travailler avec Amélie, j’ai vu la façon dont elle était traitée, j’ai alors commencé à poser plus de ques­tions notam­ment à ma mère sur ce sujet. Elle a été entraî­neur de tennis dans un sport à prédo­mi­nance mascu­line pendant toute sa vie. Je lui ai demandé quels étaient les défis qu’elle avait dû relever. J’ai évidem­ment parlé à Amélie à ce sujet. »