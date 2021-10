En marge de sa confé­rence de presse orga­nisée pour le tournoi d’Anvers sur lequel il est engagé, Andy Murray a livré ses impres­sions sur Kim Clijsters avec qui il s’est entraîné à Indian Wells. La Belge, qui tente depuis un an un impro­bable come‐back, a reçu le puis­sant soutien de l’an­cien numéro 1 mondial.

« Elle frappe toujours la balle de façon fantas­tique. Je pense que la prise de déci­sion et les choses de ce genre vien­dront avec plus de matchs. Je pense que physi­que­ment, elle peut devenir plus forte et que c’était proba­ble­ment l’une de ses plus grandes forces lors­qu’elle était au sommet du jeu et qu’elle avait autant de succès. Avec plus de temps, plus de matchs, plus de temps sur le terrain d’en­traî­ne­ment, physi­que­ment, elle va conti­nuer à s’amé­liorer. Ce n’est pas facile après une si longue période d’ab­sence, mais je suis sûr qu’elle peut encore gagner des matches au plus haut niveau, à en juger par la façon dont elle s’est comportée. »