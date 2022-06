Jamais le dernier pour défendre publi­que­ment ses compa­triotes, Andy Murray a une nouvelle fois défendu Emma Raducanu, pas épar­gnée la presse anglaise alors qu’elle peine toujours à confirmer après son incroyable titre à l’US Open 2021.

« Il doit y avoir un certain respect entre le joueur et la presse. J’ai égale­ment eu des problèmes au début de ma carrière, car certaines des choses que j’ai dites ont été sorties de leur contexte, ou certaines plai­san­te­ries ont fait l’objet d’ar­ticles et de gros titres, rendant la rela­tion un peu tendue et néga­tive. Tu dois laisser Emma être qui elle est. Je suis sûr que beau­coup de ces personnes ont fait des erreurs et ont dit des choses qu’elles n’au­raient pas dû dire quand elles avaient dix‐huit ou dix‐neuf ans. C’est la même chose pour nous, les spor­tifs, nous ne devrions pas la juger si dure­ment et je pense que cela aide­rait beau­coup Emma. »