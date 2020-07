Andy Murray a toujours été considéré comme le « féministe » du circuit. Alors qu’il s’apprête à participer à la tournée américaine et l’US Open, le Britannique a confié au quotidien Metro qu’il aimerait avoir plus d’événements mixtes sur le circuit : « Je pense que le sport manque un peu de ce genre de choses. La Hopman Cup par exemple, était un événement brillant selon moi. Les joueurs l’appréciaient. Il y avait parfois un peu d’exhibition dans certains matchs, et c’est ma seule critique. J’y ai joué plusieurs fois et j’ai adoré. C’était un grand événement. Mettre Serena Williams et Roger Federer sur le même terrain, c’est absolument génial pour notre sport. Nous sommes capables de le faire au tennis et je pense que nous devrions l’adopter un peu plus, pas nécessairement chaque semaine, mais de temps en temps et ce serait formidable. J’aimerais voir Rafa avec quelques unes des meilleures joueuses. Quand j’ai vu Roger et Serena jouer, c’était génial. Ils étaient à fond et je suis sûr qu’ils ont apprécié. »

Une idée qui peut rejoindre aussi celle de Roger Federer qui souhaite fusionner l’ATP et la WTA. Et si cette crise pouvait permettre aux deux circuits de mieux s’accorder et d’unir leurs forces ?