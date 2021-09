En marge de sa victoire au premier tour du Challenger de Rennes, Andy Murray a forcé­ment été inter­rogé sur sa compa­triote Emma Raducanu, lauréate de l’US Open en sortant des quali­fi­ca­tions, tout cela sans perdre le moindre set.

« C’est incroyable ce qu’elle a fait à New‐York. Je pense que pour beau­coup de personnes impli­quées dans le tennis britan­nique, nous savions qu’elle était extrê­me­ment forte. Elle n’avait pas beau­coup joué au cours des 18 derniers mois entre ses études et le coro­na­virus et ce genre de choses, mais je pense qu’à Wimbledon, tout le monde a eu un petit aperçu de la façon dont elle pouvait être perfor­mante. Ce qu’elle a fait à New York est vrai­ment spécial. C’est un énorme coup de pouce pour le tennis britan­nique et cela donne, espérons‐le, aux instances diri­geantes l’oc­ca­sion de capi­ta­liser dessus et d’im­pli­quer de plus en plus d’en­fants dans ce sport. »