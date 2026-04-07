On se souvient tous qu’Alexander Zverev avait fait un stage chez « Rafa » l’été dernier.

A la suite de cette expé­rience, l’Allemand avait fait un appel du pied à Toni Nadal pour qu’il vienne éven­tuel­le­ment l’épauler sur le tour mais l’an­cien mentor de Rafael avait décidé de ne pas s’en­gager expli­quant que sa vie d’au­jourd’hui lui allait très bien.

Dans le cas d’Iga Swiatek, la démarche était sûre­ment la même au départ mais elle a vite pris une autre enver­gure d’au­tant que la Polonaise n’avait plus de coach. L’officialisation de sa prise en main par Francisco Roig, ancien coach de Rafa, a donc été une première forme d’en­ga­ge­ment du clan Nadal.

Ceci précisé, il convient aussi de noter que l’im­pli­ca­tion de Rafael Nadal est plus impor­tante avec Iga qu’avec Alexander où il s’était contenté de « donner des conseils ».

Pour la Polonaise, Rafa est très présent. Mieux, il met même la main à la pâte et on l’a vu échanger des balles avec visi­ble­ment l’idée de changer des aspects tech­niques auprès de celle qui a gagné quatre fois Roland‐Garros.