On se souvient tous qu’Alexander Zverev avait fait un stage chez « Rafa » l’été dernier.
A la suite de cette expérience, l’Allemand avait fait un appel du pied à Toni Nadal pour qu’il vienne éventuellement l’épauler sur le tour mais l’ancien mentor de Rafael avait décidé de ne pas s’engager expliquant que sa vie d’aujourd’hui lui allait très bien.
Dans le cas d’Iga Swiatek, la démarche était sûrement la même au départ mais elle a vite pris une autre envergure d’autant que la Polonaise n’avait plus de coach. L’officialisation de sa prise en main par Francisco Roig, ancien coach de Rafa, a donc été une première forme d’engagement du clan Nadal.
Ceci précisé, il convient aussi de noter que l’implication de Rafael Nadal est plus importante avec Iga qu’avec Alexander où il s’était contenté de « donner des conseils ».
Pour la Polonaise, Rafa est très présent. Mieux, il met même la main à la pâte et on l’a vu échanger des balles avec visiblement l’idée de changer des aspects techniques auprès de celle qui a gagné quatre fois Roland‐Garros.
Publié le mardi 7 avril 2026 à 11:15