Actuellement du côté de la Rafa Nadal Academy, à Majorque, où elle s’entraîne en vue de la saison de terre battue avec son nouveau coach, Francisco Roig, Iga Swiatek ne s’attendait peut‐être pas à ce que le maître des lieux s’implique autant lors de ses différentes sessions.
Visiblement désireux de voir la Polonaise réussir et sortir de sa spirale négative actuelle, l’homme aux 14 Roland‐Garros a été vu, sur le court, raquette en main, en train de lui donner de nombreux conseils.
Volver a ver a @RafaelNadal con una raqueta en las manos 😍— Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 4, 2026
👀 Imágenes exclusivas de un nuevo día de entrenamientos en la @rnadalacademy junto a Iga Swiatek y Francis Roig, preparando la gira de tierra de la polaca pic.twitter.com/bC2FpHdsVG
Des images rares et qui vont relancer les questions sur l’avenir de Rafa en tant qu’entraîneur tant ce rôle semble lui convenir à merveille.
Publié le samedi 4 avril 2026 à 14:04