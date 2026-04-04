Actuellement du côté de la Rafa Nadal Academy, à Majorque, où elle s’en­traîne en vue de la saison de terre battue avec son nouveau coach, Francisco Roig, Iga Swiatek ne s’at­ten­dait peut‐être pas à ce que le maître des lieux s’im­plique autant lors de ses diffé­rentes sessions.

Visiblement dési­reux de voir la Polonaise réussir et sortir de sa spirale néga­tive actuelle, l’homme aux 14 Roland‐Garros a été vu, sur le court, raquette en main, en train de lui donner de nombreux conseils.

Volver a ver a @RafaelNadal con una raqueta en las manos 😍



👀 Imágenes exclu­sivas de un nuevo día de entre­na­mientos en la @rnadalacademy junto a Iga Swiatek y Francis Roig, prepa­rando la gira de tierra de la polaca pic.twitter.com/bC2FpHdsVG — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 4, 2026

Des images rares et qui vont relancer les ques­tions sur l’avenir de Rafa en tant qu’en­traî­neur tant ce rôle semble lui convenir à merveille.