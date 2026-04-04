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Nadal ne lâche pas Swiatek à l’entraînement

Par
Thomas S
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Actuellement du côté de la Rafa Nadal Academy, à Majorque, où elle s’en­traîne en vue de la saison de terre battue avec son nouveau coach, Francisco Roig, Iga Swiatek ne s’at­ten­dait peut‐être pas à ce que le maître des lieux s’im­plique autant lors de ses diffé­rentes sessions.

Visiblement dési­reux de voir la Polonaise réussir et sortir de sa spirale néga­tive actuelle, l’homme aux 14 Roland‐Garros a été vu, sur le court, raquette en main, en train de lui donner de nombreux conseils. 

Des images rares et qui vont relancer les ques­tions sur l’avenir de Rafa en tant qu’en­traî­neur tant ce rôle semble lui convenir à merveille. 

Publié le samedi 4 avril 2026 à 14:04

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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