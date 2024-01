Longuement inter­rogé en confé­rence de presse avant son grand retour sur les courts qui aura lieu ce mardi matin à l’oc­ca­sion du premier tour de l’ATP 250 de Brisbane face à Dominic Thiem, Rafael Nadal a recadré un jour­na­liste lorsque celui‐ci a tenté de comparer son come‐back à celui de Naomi Osaka.

Question : « Naomi fait son grand retour. Pendant sa pause, elle a déclaré qu’elle avait eu un moment où elle envi­sa­geait de prendre sa retraite. Elle a dû réap­prendre à retomber amou­reuse du tennis. Y a‑t‐il eu un moment au cours de l’année dernière où vous avez réfléchi à ce moment et vous vous êtes dit : ‘Est‐ce que ça vaut la peine de faire subir ça à mon corps ?’ »

Rafael Nadal : « Je pense que Naomi et moi sommes dans des situa­tions complè­te­ment diffé­rentes. Je pense que Naomi, si je ne me trompe pas, a dit qu’elle avait perdu un peu l’amour et la passion du jeu pendant un certain temps. C’est quelque chose qui ne m’est jamais arrivé. C’est donc la plus grande diffé­rence. Elle se fatigue ou perd un peu de moti­va­tion pour ce jeu et tou cela. Cela ne m’est jamais arrivé. J’ai dû m’ab­senter parce que mon corps n’était pas en mesure de continuer. »