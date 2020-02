Le monde de la petite balle jaune n’en finit plus de commenter la retraite de Maria Sharapova à 32 ans. Du côté d’Acapulco, Rafael Nadal a réagi à l’annonce de la Russe et lui rend hommage : « Aujourd’hui (lire ce mercredi) est un jour triste pour le tennis, car Maria est une icône, une référence pour le tennis féminin. Elle a été une immense combattante tout au long de sa carrière et mérite d’être heureuse. Elle était un exemple de passion pour le tennis et je pense qu’elle donnait tout à chaque fois qu’elle était sur un terrain. Je lui souhaite le meilleur dans sa nouvelle vie car ce moment viendra pour nous tous. Tout a une fin. »