Rafael Nadal réagit enfin à la dispa­ri­tion de Peng Shuai, en exclu­si­vité pour L’Equipe. Sa parole, tout comme celle de Roger Federer, était large­ment attendue dans cette sombre affaire. La « mollesse » de la décla­ra­tion peut déce­voir, mais elle a désor­mais le mérite d’exister.

« Je suis les nouvelles et lis les articles concer­nant Peng Shuai. Même si je n’ai pas toutes les infor­ma­tions, le plus impor­tant dans cette affaire, c’est de savoir si elle va bien. Nous tous, au sein de la famille du tennis, espé­rons la voir bientôt parmi nous », a déclaré Rafa.

Roger Federer pour­rait rapi­de­ment suivre. Il répondra aux ques­tions de Sky Sports ce samedi à 18h.