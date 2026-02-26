Alors qu’il vient tout juste d’at­teindre la finale de l’Open d’Australie à bientôt 39 ans, en battant notam­ment le double tenant du titre, Jannik Sinner, en demi‐finales, Novak Djokovic est un exemple pour n’im­porte quel sportif.

Extrêmement attentif à sa nutri­tion, sa récu­pé­ra­tion ou encore sa visua­li­sa­tion, le Serbe est devenu au cours de sa carrière un véri­table expert en matière de santé et de forme au très haut niveau.

Logique donc que certaine de ses collègues, comme la Japonaise, Noami Osaka, lui rende hommage pour sa préci­sion et sa détermination.

« Maintenant, tout le monde est en train de déter­miner son niveau de forme physique. Honnêtement, je pense que Djokovic y est aussi pour quelque chose. Il a en quelque sorte créé un précé­dent en matière de compré­hen­sion de son propre corps et de travail acharné pour assurer une récu­pé­ra­tion complète. Il est incroyable. Il vient d’at­teindre la finale de l’Open d’Australie et il est toujours là, à se battre et à gagner », a déclaré Osaka dans une récente inter­view accordée à Hypebeast.