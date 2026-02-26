Alors qu’il vient tout juste d’atteindre la finale de l’Open d’Australie à bientôt 39 ans, en battant notamment le double tenant du titre, Jannik Sinner, en demi‐finales, Novak Djokovic est un exemple pour n’importe quel sportif.
Extrêmement attentif à sa nutrition, sa récupération ou encore sa visualisation, le Serbe est devenu au cours de sa carrière un véritable expert en matière de santé et de forme au très haut niveau.
Logique donc que certaine de ses collègues, comme la Japonaise, Noami Osaka, lui rende hommage pour sa précision et sa détermination.
« Maintenant, tout le monde est en train de déterminer son niveau de forme physique. Honnêtement, je pense que Djokovic y est aussi pour quelque chose. Il a en quelque sorte créé un précédent en matière de compréhension de son propre corps et de travail acharné pour assurer une récupération complète. Il est incroyable. Il vient d’atteindre la finale de l’Open d’Australie et il est toujours là, à se battre et à gagner », a déclaré Osaka dans une récente interview accordée à Hypebeast.
Publié le jeudi 26 février 2026 à 12:45