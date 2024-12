Alors que son atti­tude a toujours été clivante et que ses récents propos sur Jannik Sinner suscitent beau­coup de critiques ces derniers jours, Nick Kyrgios ne restera sans doute pas insen­sible à une récente décla­ra­tion de Naomi Osaka, accordée au maga­zine « Harper’s BAZAAR » et rapportée par Tennis365.

« Nick est une personne dyna­mique, tant sur le terrain qu’en dehors. Je suis vrai­ment attirée par les personnes qui ne s’ex­cusent pas de ce qu’elles sont et qui n’ont pas peur de montrer tous les aspects d’elles‐mêmes. Je pense aussi que Nick a un côté que peu de gens voient, mais je peux dire qu’il a un très grand cœur et que, pour lui, donner en retour est très impor­tant, et c’est une qualité que j’ad­mire chez lui », a déclaré la quadruple lauréate en Grand Chelem.