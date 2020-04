Alors que l’on parle de fusion ATP/WTA, nous avons jugé utile de joindre Nathalie Tauziat, finaliste à Wimbledon en 1998, joueuse du Top 10 qui aujourd’hui travaille en tant que coach pour Tennis Canada.

Elle évoque les batailles qu’elle a pu mener sur des sujets autour de l’égalité du prize money, du soutien aux joueuses moins classés qui lui a valu un passage éclair au board de la WTA : « C’est drôle de parler aujourd’hui de fusion alors que je me souviens de la lutte que l’on a mené pour avoir un prize money proche de celui des hommes au moins sur les tournois du Grand Chelem. J’étais au coeur de cette bataille. Au final, on a gagné ce combat mais je me souviens que le circuit masculin ne voulait pas en entendre parler et c’était quelques fois un peu violent. »

Concernant la proposition de Roger Federer, l’ancienne numéro 3 mondiale y voit une vraie volonté de faire avancer les choses : « C’est une belle annonce, Roger Federer est intelligent, s’il le Suisse évoque une fusion c’est que le sujet est forcément d’actualité, qu’il est dans les tuyaux, que les discussions ont déjà été commencées. Maintenant le plus dur ce n’est pas d’y penser, c’est de voir comment cela peut effectivement se mettre en place. Mais là aussi c’est une question d’envie et de volonté, et il semble que le moment soit propice à une certaine unité entre toutes les institutions du tennis mondial. »