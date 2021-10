Tout tourne autour des Grands Chelems pour les plus gros joueurs, à savoir Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Serena Williams. Le Big 3 se dispute le record, l’Américaine veut égaler Margaret Court avec un 24e titre. Les autres tour­nois, parfois boycottés par ces légendes en fin de carrière, font souvent office de prépa­ra­tion. C’est en tout cas que ce que reproche Martina Navratilova, qui regrette presque son époque.

« Ce n’est pas une coïn­ci­dence si, en ce moment, nous avons les quatre personnes qui ont remporté le plus de titres du Grand Chelem autres que Steffi Graf. Novak Djokovic, Rafa, Roger et Serena Williams. C’est tout ce que le tennis est devenu : il n’y a plus que les Majeurs qui comptent. Les autres tour­nois sont essen­tiel­le­ment des entraî­ne­ments payants. Je jouais 70 à 80 matches par saison en simple et en double. La menta­lité était diffé­rente, bien sûr », a assuré celle qui compte 18 Grands Chelems, dans le podcast « Serena, the Goat ».