Après John Millman, Mardy Fish et Novak Djokovic, c’est au tour de la légende Martina Navratilova d’ex­primer son désac­cord vis‐à‐vis de la déci­sion de Wimbledon et de la fédé­ra­tion britan­nique de tennis d’ex­clure l’en­semble des joueurs russes et biélorusses.

Interrogée par le site Smh, l’an­cienne numéro une mondiale n’a pas mâché ses mots et en décla­rant notam­ment que cette déci­sion repo­sait sur du « vide ».

« Une exclu­sion comme celle‐ci, sans aucune faute de la part de ces joueurs, n’est pas la solu­tion…. Je pense que c’est une mauvaise déci­sion. Le tennis est un sport telle­ment démo­cra­tique. C’est diffi­cile quand on voit la poli­tique le détruire. Et même si je compatis avec les joueurs ukrai­niens et le peuple ukrai­nien – c’est tout simple­ment horrible ce qui se passe – je pense que cela va plus loin que néces­saire. Les joueurs sont du mauvais côté de la poli­tique… J’espère qu’il ne s’agit que d’un inci­dent isolé et qu’il n’y aura pas d’es­ca­lade. Cette déci­sion a été prise dans le vide par le All England Club … Je ne pense pas qu’ils aient une vision plus globale de la situation. »