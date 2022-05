Martina Navratilova n’a jamais eu sa langue dans sa poche.

Invitée à réagir à la déci­sion de l’ATP et de la WTA de ne pas attri­buer de point pour Wimbledon en réponse à l’exclusion de tous les athlètes russes et biélo­russes suite au conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, celle qui a remporté pas moins de 344 trophées en carrière, simple et double confondus, s’en est notam­ment pris aux joueurs et joueuses qui voudraient sauter le Grand Chelem londo­nien à cause unique­ment de l’ab­sence de points.

« J’ai toujours joué pour les trophées, pas pour les points ni pour l’argent. Pour moi, c’était Wimbledon et rien d’autre, tout le reste venait en second. Donc même sans les points, ce n’est pas une exhi­bi­tion. Je ne comprends pas ce point de vue, que les joueurs ne joue­raient pas parce qu’il n’y a pas de points. Vous jouez pour un clas­se­ment infor­ma­tique ? Je voulais juste tenir ce trophée, ce merveilleux plat de roses », a déclaré l’an­cienne numéro une mondiale avant de revenir sur le point de départ de toute cette affaire : la déci­sion de Wimbledon d’ex­clure tous les joueurs russes et biélorusses.

« Vous avez un joueur comme Andrey Rublev qui a écrit sur la caméra ‘non à la guerre’ et il ne peut pas jouer, donc c’est juste qu’il n’y a pas de victoire. Il n’y a pas de bonne façon de s’en sortir. C’est une mauvaise situa­tion. Une situa­tion horrible avec la guerre et une mauvaise situa­tion avec Wimbledon qui a établi cette règle et main­te­nant une autre déci­sion douteuse, celle de l’ATP et de la WTA, ne pas donner les points. »