S’il avait gardé le silence depuis la nouvelle de sa retraite anti­cipée, et la révé­la­tion de son divorce avec Elina Svitolina, Gaël Monfils a décidé de publier un post Instagram dans lequel il a pris la défense de la mère de sa fille.

Sur le réseau social X, la légende Martina Navratilova en personne a apporté son soutien au Français et à l’Ukrainienne.

« Les gens sont vrai­ment méchants. Personne ne souffre plus qu’Elina et Gaël en ce moment, et certains osent les criti­quer ??? Je ne peux que leur souhaiter bonne chance et une bonne santé. »

People are so nasty. Nobody is hurting more than Elina and Gael right now and people dare criti­cize them??? Only wish them good luck and good health. 😘😘😘 — Martina Navratilova (@Martina) October 23, 2026

Un message qui fera sans doute chaud au coeur à Gaël Monfils et Elina Svitolina.