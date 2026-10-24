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Navratilova sur le divorce de Monfils et Svitolina : « Personne ne souffre plus qu’Elina et Gaël en ce moment, et certains osent les criti­quer ? Les gens sont vrai­ment méchants »

Par
Baptiste Mulatier
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S’il avait gardé le silence depuis la nouvelle de sa retraite anti­cipée, et la révé­la­tion de son divorce avec Elina Svitolina, Gaël Monfils a décidé de publier un post Instagram dans lequel il a pris la défense de la mère de sa fille.

Sur le réseau social X, la légende Martina Navratilova en personne a apporté son soutien au Français et à l’Ukrainienne. 

« Les gens sont vrai­ment méchants. Personne ne souffre plus qu’Elina et Gaël en ce moment, et certains osent les criti­quer ??? Je ne peux que leur souhaiter bonne chance et une bonne santé. »

Un message qui fera sans doute chaud au coeur à Gaël Monfils et Elina Svitolina.

Publié le samedi 24 octobre 2026 à 17:50

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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