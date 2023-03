Si l’in­for­ma­tion ne faisait presque aucun doute, elle a été confirmée ces derniers jours par l’en­tre­prise améri­caine, Netflix.

Cette dernière a décidé de renou­veler une nouvelle saison de Break Point, sa série‐documentaire sur les coulisses du circuit profes­sionnel, qui sera diffusée en France en 2024.

Et comme elle l’avait révélé lors du tournoi de Lyon le mois dernier, Caroline Garcia sera l’une des tête d’af­fiche de cette deuxième saison. Première joueuse fran­çaise, hommes et femmes confondus, à appa­raître dans cette série, la Lyonnaise sera forcé­ment attendue par tous les fans curieux d’en savoir un peu plus sur les coulisses de sa prépa­ra­tion ou pendant les tournois.

Full Swing Break Point

🤝

Netflix Sports docs

coming back for Season 2 pic.twitter.com/pykVQzoFWK — Netflix (@netflix) March 7, 2023

Chez les hommes, c’est le Danois Holger Rune qui a été égale­ment choisi pour inté­grer la deuxième saison de Break Point. « Nous commen­çons déjà à tourner », a admis le 8e joueur mondial mondial après sa victoire au premier tour d’Acapulco. « Ils filment un peu. Je pense que le plan est de filmer aussi mon prochain match. Je suis ravi de le faire. Je pense que ça va être génial. C’est bon pour le tennis. C’est bien pour nous les joueurs. Et je pense que plus on peut faire entrer de fans dans le sport, c’est mieux. Je suis juste très positif à ce sujet. »