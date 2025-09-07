AccueilATP - WTANick Kyrgios en dit plus sur la bataille des sexes face à...
Nick Kyrgios en dit plus sur la bataille des sexes face à Aryna Sabalenka : « Il faut savoir que mon terrain sera plus petit mais on aura tous les deux un service, si elle en avait deux, je perdrais »

Laurent Trupiano
On en sait un peu plus la 4e version de la bataille des sexes. Lors d’un podcast avec Bublik, Nick Kyrgios a donné quelques infor­ma­tions cruciales concer­nant le dérou­le­ment de cet évène­ment. Et le moins que l’on puisse dire c’est que tout est mis en place pour que le show fonctionne.

« La Bataille des Sexes. Bien sûr, que je vais faire le maximum, je repré­sente les hommes. Je veux l’emporter, il faut savoir que mon terrain sera plus petit mais on aura tous les deux un service, si elle en avait deux, je perdrais. Ce sera à Hong Kong, pendant le tournoi. »

Publié le dimanche 7 septembre 2025 à 15:50

