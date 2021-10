Le tennis britan­nique vit de beaux jours. Quelques semaines après le sacre surprise d’Emma Raducanu, Cameron Norrie a lui aussi déjoué tous les pronos­tics en rempor­tant le Masters 1000 d’Indian Wells. Il a parlé de l’im­pact du titre de sa jeune compa­triote au micro de Sky Sports News.

« C’était abso­lu­ment incroyable ce qu’elle a fait à New York pour sortir des quali­fi­ca­tions et ensuite battre chaque adver­saire. Elle a gagné tous ses matchs en deux sets et elle a fait cela à un si jeune âge. Le faire avec cette confiance en domi­nant chaque match de cette manière était extrê­me­ment impres­sion­nant. Cela donnera certai­ne­ment beau­coup de confiance aux joueuses comme elle, qui doivent passer par les quali­fi­ca­tions comme elle l’a fait à l’US Open. J’ai été inspiré par son triomphe à New York. C’est énorme pour le tennis britan­nique. Je pense que son titre à Flushing Meadows va inspirer la prochaine géné­ra­tion de jeunes garçons et filles et ces derniers se lance­ront plus faci­le­ment dans le tennis au Royaume‐Uni. »