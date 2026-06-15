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Novak Djokovic en pince pour une joueuse du circuit : « J’espère vrai­ment qu’elle restera en bonne santé car son niveau de jeu est indéniable »

Par
Thomas S
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Présent ce dimanche à Barcelone pour le Grand Prix de Formule 1 où il a agité le drapeau à damier, Novak Djokovic n’a pas pu échapper aux aux ques­tions de la presse.

Et après avoir lâché quelques mots concer­nant sa présence à Wimbledon, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem a été inter­rogé sur Emma Raducanu, qui dispu­tait en même temps la finale du Queen’s (fina­le­ment battue par Donna Vekic).

Et à propos de la cham­pions britan­nique, le Serbe s’est montré beau­coup plus loquace, et surtout élogieux. 

« Je suis son parcours et je lui souhaite [Raducanu] bonne chance. C’est une personne formi­dable, une fille formi­dable. J’espère vrai­ment qu’elle restera en bonne santé car son niveau de jeu est indé­niable. C’est une cham­pionne du Grand Chelem, elle a ça en elle. Elle a le soutien du public britan­nique pour Wimbledon, alors j’espère qu’elle fera un excellent tournoi. »

Publié le lundi 15 juin 2026 à 15:05

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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