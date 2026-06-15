Présent ce dimanche à Barcelone pour le Grand Prix de Formule 1 où il a agité le drapeau à damier, Novak Djokovic n’a pas pu échapper aux aux ques­tions de la presse.

Et après avoir lâché quelques mots concer­nant sa présence à Wimbledon, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem a été inter­rogé sur Emma Raducanu, qui dispu­tait en même temps la finale du Queen’s (fina­le­ment battue par Donna Vekic).

Et à propos de la cham­pions britan­nique, le Serbe s’est montré beau­coup plus loquace, et surtout élogieux.

« Je suis son parcours et je lui souhaite [Raducanu] bonne chance. C’est une personne formi­dable, une fille formi­dable. J’espère vrai­ment qu’elle restera en bonne santé car son niveau de jeu est indé­niable. C’est une cham­pionne du Grand Chelem, elle a ça en elle. Elle a le soutien du public britan­nique pour Wimbledon, alors j’espère qu’elle fera un excellent tournoi. »