Présent ce dimanche à Barcelone pour le Grand Prix de Formule 1 où il a agité le drapeau à damier, Novak Djokovic n’a pas pu échapper aux aux questions de la presse.
Et après avoir lâché quelques mots concernant sa présence à Wimbledon, l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem a été interrogé sur Emma Raducanu, qui disputait en même temps la finale du Queen’s (finalement battue par Donna Vekic).
Et à propos de la champions britannique, le Serbe s’est montré beaucoup plus loquace, et surtout élogieux.
« Je suis son parcours et je lui souhaite [Raducanu] bonne chance. C’est une personne formidable, une fille formidable. J’espère vraiment qu’elle restera en bonne santé car son niveau de jeu est indéniable. C’est une championne du Grand Chelem, elle a ça en elle. Elle a le soutien du public britannique pour Wimbledon, alors j’espère qu’elle fera un excellent tournoi. »
Publié le lundi 15 juin 2026 à 15:05