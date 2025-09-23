Ce n’est un secret pour personne, Novak Djokovic et Aryna Sabalenka s’ap­pré­cient énor­mé­ment à tel point qu’ils s’en­traînent souvent ensemble, notam­ment lors des tour­nois mixtes comme les Grands Chelems.

Mais il est en revanche assez inha­bi­tuel de les voir ensemble hors circuit. C’est pour­tant bien ce qu’il s’est passé derniè­re­ment alors que la Biélorusse est actuel­le­ment en vacances en Grèce, pays où réside pour le moment le Serbe.

La récente lauréate de l’US Open a donc partagé une photo sur son compte Instagram en y ajou­tant un petit message qui devrait faire plaisir à son ami Novak : « Avec le GOAT ».