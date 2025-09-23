Ce n’est un secret pour personne, Novak Djokovic et Aryna Sabalenka s’apprécient énormément à tel point qu’ils s’entraînent souvent ensemble, notamment lors des tournois mixtes comme les Grands Chelems.
Mais il est en revanche assez inhabituel de les voir ensemble hors circuit. C’est pourtant bien ce qu’il s’est passé dernièrement alors que la Biélorusse est actuellement en vacances en Grèce, pays où réside pour le moment le Serbe.
La récente lauréate de l’US Open a donc partagé une photo sur son compte Instagram en y ajoutant un petit message qui devrait faire plaisir à son ami Novak : « Avec le GOAT ».
Publié le mardi 23 septembre 2025 à 14:14