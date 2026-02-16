AccueilATP - WTA"Novak Djokovic me rend encore un peu nerveuse", Iva Jovic se confie...
« Novak Djokovic me rend encore un peu nerveuse », Iva Jovic se confie avec sincérité

Révélation de la fin de saison 2025 grâce à son titre décroché sur le WTA 500 de Guadalajara, Iva Jovic n’a pas baissé De rythme en 2026 avec une demi‐finales à Auckland, une finale à Hobart et un quart de finale à l’Open d’Australie.

Depuis Dubaï où elle s’est quali­fiée pour le deuxième tour, l’Américain de 18 ans, 20e mondiale, s’est de nouveau exprimée sur son admi­ra­tion pour Novak Djokovic. 

« Je suis encore un peu nerveuse quand je lui parle. C’est vrai­ment mon idole. Je le vois partout, sur tous les écrans. Je pense au nombre de fois où il a remporté ce tournoi. Mais j’es­saie simple­ment d’être comme Novak », a déclaré Iva Jovic dans des propos rapportés par Punto de Break.

Publié le lundi 16 février 2026 à 15:29

