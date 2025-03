Le quoti­dien britan­nique, The Guardian, est parvenu à obtenir la liste des 12 plai­gnants qui soutiennent la procé­dure de la PTPA, l’as­so­cia­tion co‐fondée par Novak Djokovic en 2019, qui a attaqué en justice l’ATP, la WTA, l’ITF et l’ITIA.

On notera quand même que le Serbe n’a pas apposé sa signa­ture alors que c’est bien sûr le cas de Vasek Pospisil, avec qui il a créé cette asso­cia­tion, de Nick Kyrgios, ou encore de Reilly Opelka. Et l’ab­sence de Novak Djokovic dans cette liste de noms est plus qu’étonnante…

Voici la liste des joueurs :

Vasek Pospisil (Canada)

Nick Kyrgios (Australie)

Anastasia Rodionova (Australie)

Nicole Melichar‐Martinez (États‐Unis)

Sorana Cirstea (Roumanie)

Varvara Gracheva (France)

Reilly Opelka (États‐Unis)

Tennys Sandgren (États‐Unis)

John‐Patrick Smith (Australie)

Zheng Saisai (Chine)

Noah Rubin (États‐Unis)

Aldila Sutjiadi (Indonésie)

On notera égale­ment la présence de quelques retraités et d’an­ciens « acti­vistes » comme Noah Rubin ou encore Tennys Sandgren.