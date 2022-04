Sans titre sur terre battue, Naomi Osaka n’a jamais non plus fait mieux qu’un 3e tour à Roland‐Garros. Cette année, elle a décidé de passer un cap. Elle s’en donne les moyens en s’ins­pi­rant du roi de la surface, Rafael Nadal. L’ex‐numéro 1 mondiale a regardé des vidéos de l’Espagnol et s’est égale­ment entraîné sur ses terres, à Majorque, ces derniers jours avant le tournoi de Madrid.

« Je lui ai piqué l’une des méthodes qu’il emploie et l’ai appli­quée à l’en­traî­ne­ment récem­ment. C’est comme si j’avais une corde de plus à mon arc (…) Soit ça marchera vrai­ment bien, soit vrai­ment mal, il n’y a pas d’entre‐deux. Mais je pense que de la manière dont je l’ai fait, ça s’est plutôt bien passé Je voulais observer les très bons joueurs de terre battue à l’en­traî­ne­ment, parce que je pense être le genre de personne qui apprend vrai­ment très vite si j’ob­serve de près. Je sais que tous les enfants qui jouent au tennis dans le monde ont fait semblant d’être Nadal au moins une fois. »

Osaka a l’oc­ca­sion de tester la « recette magique » contre Anastasia Potapova (78e) vendredi.