Invité du podcast de Craig Shapiro, l’an­cienne numéro 1 mondiale en double et 3e en simple, Pam Shriver, a évoqué l’avenir du tennis au sens large et souhai­te­rait notam­ment une plus grande impli­ca­tion de la part des joueurs retraités.

« L’un des chan­ge­ments que j’ai­me­rais voir chez nos plus grands joueurs est une contri­bu­tion à l’amé­lio­ra­tion du tennis en général, pas seule­ment du tennis profes­sionnel. J’ai l’im­pres­sion que c’est une armée, c’est une armée gaspillée de gens qui aiment le sport. Alors peut‐être que c’est quelque chose qui peut changer à l’avenir. »