Dans un papier inti­tulé « Le fléau du cybe­rhar­cè­le­ment », Le Parisien a essayé d’en savoir plus sur cette cala­mité qui touche énor­mé­ment, et de plus en plus, de joueurs de tennis du monde entier et de tous les niveaux. Récemment, le Monégasque Hugo Nys s’était confié sur cette pratique devenue monnaie courante sur le circuit secon­daire. Cette fois, c’est la jeune retraitée Pauline Parmentier qui a accepté de parler de ces énergumènes.

« C’est paradoxal et glauque, mais se dire que les autres en reçoivent aussi, ça rassure un peu »

« La première fois, comme on n’en parlait pas à l’époque, j’avais l’im­pres­sion que ça n’ar­ri­vait qu’à moi. Tu viens de jouer, tu te fais menacer de mort, toi et ta famille, c’est flip­pant. À un moment je me suis rendu compte que je n’étais pas la seule. Un truc de fou. C’est para­doxal et glauque, mais se dire que les autres en reçoivent aussi, ça rassure un peu. Certains sont de véri­tables psycho­pathes, ils savent qu’ils sont intou­chables et ça leur donne de la force. »