Selon le vainqueur de Wimbledon 1987, Pat Cash, interrogé par Tennis365, les joueurs actuels n’exploitent pas suffisamment l’expertise des anciens champions du circuit. Celui qui a été numéro 4 mondial prend notamment l’exemple de Coco Gauff.
« Le service de Gauff aurait pu être corrigé en cinq minutes, et elle met des années à le faire. J’ai travaillé avec Gavin MacMillan pour trouver une solution au service de Brandon Nakashima, et aujourd’hui, il est devenu un véritable gourou du service. En tant qu’ancien joueur, vous vendez vos connaissances intellectuelles à un joueur. Vous vendez 30 ou 40 ans de connaissances et d’expérience, ce qui est inestimable. Ils vous paient une certaine somme d’argent pour cela, certes, mais ils se tirent souvent une balle dans le pied en ne suivant pas les bons conseils. J’ai vu tellement de fois des joueurs se débarrasser de leur entraîneur. Où cela les a‑t‐il menés ? »
Publié le vendredi 9 janvier 2026 à 13:22