Selon le vain­queur de Wimbledon 1987, Pat Cash, inter­rogé par Tennis365, les joueurs actuels n’exploitent pas suffi­sam­ment l’expertise des anciens cham­pions du circuit. Celui qui a été numéro 4 mondial prend notam­ment l’exemple de Coco Gauff.

« Le service de Gauff aurait pu être corrigé en cinq minutes, et elle met des années à le faire. J’ai travaillé avec Gavin MacMillan pour trouver une solu­tion au service de Brandon Nakashima, et aujourd’hui, il est devenu un véri­table gourou du service. En tant qu’an­cien joueur, vous vendez vos connais­sances intel­lec­tuelles à un joueur. Vous vendez 30 ou 40 ans de connais­sances et d’ex­pé­rience, ce qui est ines­ti­mable. Ils vous paient une certaine somme d’argent pour cela, certes, mais ils se tirent souvent une balle dans le pied en ne suivant pas les bons conseils. J’ai vu telle­ment de fois des joueurs se débar­rasser de leur entraî­neur. Où cela les a‑t‐il menés ? »