Alors que son pays, l’Australie, pratique une poli­tique très contrai­gnante pour ses habi­tants vis‐à‐vis du Covid‐19 avec de nombreux confi­ne­ments et couvre‐feux, Pat Cash, qui regrette d’ailleurs que « ses compa­triotes soient pris au piège dans leur propre pays », s’est prononcé en défa­veur d’une vacci­na­tion pour les joueurs et joueuses de tennis.

« Je ne veux pas qu’un poli­ti­cien ou qu’un médecin de la télé­vi­sion qui est payé par eux me dise ce que je dois faire ou ne pas faire de ma santé, d’ac­cord ? Vous ne voulez pas dire à un joueur : « écoutez, ne vous faites pas vacciner, car vous pour­riez devenir para­lysé. Dois‐je me faire vacciner ? Je n’en sais rien. Je pren­drai cette déci­sion plus tard. Mais pour l’ins­tant, non, je n’en ai pas besoin. Je suis en bonne santé », a‑t‐il déclaré avant de se prononcer sur la vacci­na­tion des athlètes. « Je ne veux pas que de jeunes athlètes en bonne santé prennent sans raison quelque chose qui pour­rait leur nuire à long terme. Nous ne savons tout simple­ment pas. Ne pouvons‐nous pas attendre un an ou deux jusqu’à ce que toutes les infor­ma­tions soient dispo­nibles ? Et prendre une déci­sion à ce moment‐là. C’est ma posi­tion. Attendons et voyons ce qui se passe. »