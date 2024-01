Dans « l’en­quête » menée par L’Équipe Magazine, Patrick Mouratoglou a répondu à sa manière à ceux qui doutent encore de ses capa­cités en tant que coach surtout après l’épi­sode Holger Rune en 2023.

« Combien de coachs ont commencé avec un joueur dès le plus jeune âge et l’ont mené à la victoire en Grand Chelem ? À l’époque moderne, on les compte sur les doigts d’une main. Parce qu’a­voir une rela­tion sur la longueur, je parle du très haut niveau, qui fonc­tionne comme le show busi­ness, avec l’argent et les inté­rêts en jeu, garder la confiance d’un jeune, ça n’existe plus. Si ton joueur ne gagne plus pendant deux ou trois mois, son entou­rage va lui dire : ‘Faut que tu changes de coach, c’est pas possible !’ »