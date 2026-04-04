The « Coach » s’inquiète pour son sport préféré. Depuis déjà un bout de temps, il nous explique que le tennis est un sport en danger car il dure trop longtemps, que les jeunes nourris aux réseaux sociaux s’en s’éloignent.
Aujourd’hui, Patrick est encore plus catastrophé depuis qu’il a pris conscience que le Padel est en pleine explosion et que le Pickleball cartonne aux États‐Unis.
« Le tennis est un vestige du passé ; il a été créé avant 1900 et son format n’a jamais évolué depuis. Aujourd’hui, les modes de consommation ont radicalement changé avec les réseaux sociaux, les plateformes de streaming, les jeux vidéo… Les moins de 30 ans ne consomment plus de contenu comme avant. Même les joueurs, quand je leur pose la question, me disent tous qu’ils ne regardent plus les matchs ; ils les trouvent trop longs, ils ne regardent que les temps forts. Le produit n’est plus adapté ; il nous convient, il me convient, mais pas aux moins de 30 ans. »
Si le constat mérité d’être posé, les solutions apportées par son circuit, l’UTS, sont plus que discutables.
Publié le samedi 4 avril 2026 à 08:22