The « Coach » s’in­quiète pour son sport préféré. Depuis déjà un bout de temps, il nous explique que le tennis est un sport en danger car il dure trop long­temps, que les jeunes nourris aux réseaux sociaux s’en s’éloignent.

Aujourd’hui, Patrick est encore plus catas­trophé depuis qu’il a pris conscience que le Padel est en pleine explo­sion et que le Pickleball cartonne aux États‐Unis.

« Le tennis est un vestige du passé ; il a été créé avant 1900 et son format n’a jamais évolué depuis. Aujourd’hui, les modes de consom­ma­tion ont radi­ca­le­ment changé avec les réseaux sociaux, les plate­formes de strea­ming, les jeux vidéo… Les moins de 30 ans ne consomment plus de contenu comme avant. Même les joueurs, quand je leur pose la ques­tion, me disent tous qu’ils ne regardent plus les matchs ; ils les trouvent trop longs, ils ne regardent que les temps forts. Le produit n’est plus adapté ; il nous convient, il me convient, mais pas aux moins de 30 ans. »

Si le constat mérité d’être posé, les solu­tions appor­tées par son circuit, l’UTS, sont plus que discutables.