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Patrick Mouratoglou joue la carte du catas­tro­phisme : « Même les joueurs, quand je leur pose la ques­tion, me disent tous qu’ils ne regardent plus les matchs ; ils les trouvent trop longs, ils ne regardent que les temps forts. Le produit n’est plus adapté »

Par
Jean Muller
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Tennis - Roland Garros 2025 - ITF -

The « Coach » s’in­quiète pour son sport préféré. Depuis déjà un bout de temps, il nous explique que le tennis est un sport en danger car il dure trop long­temps, que les jeunes nourris aux réseaux sociaux s’en s’éloignent. 

Aujourd’hui, Patrick est encore plus catas­trophé depuis qu’il a pris conscience que le Padel est en pleine explo­sion et que le Pickleball cartonne aux États‐Unis.

« Le tennis est un vestige du passé ; il a été créé avant 1900 et son format n’a jamais évolué depuis. Aujourd’hui, les modes de consom­ma­tion ont radi­ca­le­ment changé avec les réseaux sociaux, les plate­formes de strea­ming, les jeux vidéo… Les moins de 30 ans ne consomment plus de contenu comme avant. Même les joueurs, quand je leur pose la ques­tion, me disent tous qu’ils ne regardent plus les matchs ; ils les trouvent trop longs, ils ne regardent que les temps forts. Le produit n’est plus adapté ; il nous convient, il me convient, mais pas aux moins de 30 ans. »

Si le constat mérité d’être posé, les solu­tions appor­tées par son circuit, l’UTS, sont plus que discutables. 

Publié le samedi 4 avril 2026 à 08:22

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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